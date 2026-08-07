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«Цифра банк» обновил ставки по депозитам в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

С 30 июля 2026 года «Цифра банк» вводит новую редакцию Тарифов по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российских рублях. Депозит можно разместить на срок от одного дня до года. Выплата процентов производится в конце срока депозита. Процентная ставка зависит от срока и суммы размещения и составляет от 5% до 10,5% годовых в рублях.

Пополнение и снятие средств не предусмотрено. В случае досрочного расторжения договора, ставка составит 0,01% годовых в рублях.

Выплата процентов для нерезидентов происходит за вычетом налога на прибыль, полученной с доходов от источников в РФ. Возможно установление индивидуальных условий по депозиту при согласовании с банком.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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