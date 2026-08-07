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«Цифра банк» вводит новые редакции тарифов для физлиц с 12 августа

«Цифра банк» информирует о том, что с 12 августа 2026 года вступают в действие новые редакции:

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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