«Цифра банк» вводит новые редакции тарифов для физлиц с 12 августа

«Цифра банк» информирует о том, что с 12 августа 2026 года вступают в действие новые редакции:
- Тарифов обслуживания физических лиц в ООО «Цифра банк»;
- Тарифов обслуживания физических лиц в ООО «Цифра банк» по предоставлению и обслуживанию виртуальных карт «Цифра карта» (Пакет «Цифровой»);
- Тарифов обслуживания физических лиц в ООО «Цифра банк» (Пакет «Карта Инвестора»);
- Тарифов обслуживания физических лиц в ООО «Цифра банк» (Пакет «Карта Инвестора Премиум»).
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