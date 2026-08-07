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Доля олимпиадников в вузах РФ выросла до максимума с 2019 года

В этом году ведущие российские университеты зафиксировали рекордный приток абитуриентов-олимпиадников, сообщает газета "Ведомости".

«На отдельных направлениях олимпиадники занимают практически все бюджетные места», — заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, эта тенденция требует обсуждения системы интеллектуальных конкурсов на уровне Минобрнауки и ректората.

Цифры по ключевым вузам:

  • МФТИ: из 1117 зачисленных на бюджет — 53% являются призёрами или победителями олимпиад школьников.
  • ИТМО: число поступивших олимпиадников выросло на 20%, составив около 875 человек.
  • СПбПУ: количество победителей увеличилось на 25% (+232 человека).
  • УрФУ: рост составил 28% (235 человек).

Это привело к ужесточению конкуренции для остальных абитуриентов: проходной балл на экономический факультет МГИМО вырос на 30 баллов. В МФТИ средняя оценка за один экзамен у поступивших составила 98 баллов, в РАНХиГС — 97,6 балла, в МГТУ им. Баумана — 90,4 балла.

Ректоры уже начали самостоятельно регулировать поток олимпиадников:

В МФТИ сократили список учитываемых состязаний с 50 до 35, а минимальный пороговый балл повысили с 75 до 80. Аналогичные меры приняли РЭУ им. Плеханова и другие вузы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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