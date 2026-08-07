«Сгорело на складе — заберут квартиру?»: ТПП просит освободить селлеров Wildberries от личных долгов

Торгово-промышленная палата (ТПП) обратилась в правительство с инициативой изменить правила банкротства для предпринимателей, чей товар сгорел на складах Wildberries во время атак беспилотников. По мнению палаты, продавцы не должны нести полную имущественную ответственность перед кредиторами за форс-мажор. сообщает газета "Ведомости".

«Сейчас по закону ИП отвечают всем своим имуществом — квартирой, машиной и личными вещами», — поясняют источники «Ведомостей».

ТПП предлагает упростить процедуру несостоятельности для таких продавцов или исключить риск потери личного имущества. Напомним, сейчас закон защищает только единственное жилье и вещи невысокой стоимости.

Правительство уже обсуждает пакет мер поддержки:

Налоговые каникулы: Минфин прорабатывает отсрочки платежей для пострадавших.

Льготные кредиты: Рассматривается реструктуризация долгов и выдача новых займов под низкий процент.

Поддержка бизнеса: Минэкономразвития готовит меры для оперативного возобновления работы партнеров маркетплейса.

Юристы предупреждают: идея хорошая, но сложная в реализации.

«Необходимо четко определить критерии: как доказать, что долг возник именно из-за атаки БПЛА, а не из-за плохой бизнес-модели?», — отмечает исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. Также эксперты опасаются злоупотреблений со стороны недобросовестных продавцов, которые могут попытаться списать старые долги через эту лазейку.