В России выписали первый штраф за борщевик на участке

В Московской области впервые привлекли к ответственности собственника частного земельного участка за разрастание борщевика на основе цифрового мониторинга. Нарушение выявили с помощью съемки с беспилотника и анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, на участки, находящиеся в частной собственности, приходится порядка 70% сообщений о произрастании борщевика в регионе.

Система автоматически сформировала постановление и направила информацию о штрафе собственнику через портал госуслуг. К ответственности привлечено юридическое лицо — владелец участка в Рузском округе. Если владелец не устранит нарушение, муниципалитет может провести обработку самостоятельно и взыскать расходы с собственника. В этом году в области обработано около 23,5 тыс. га муниципальных земель, завершить работы планируют до конца августа.

Ранее в Иркутском районе собственник лишился земельного участка площадью 1,9 га в урочище Зверевское, поскольку его запустил. Соответствующее решение принял суд.