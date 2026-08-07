Доходность 12% vs 4%: кто выигрывает в битве жилой и коммерческой недвижимости?

Вложения в московскую жилую недвижимость окупаются через аренду почти в три раза дольше, чем инвестиции в склады или офисы. По данным инвестиционной компании Accent, срок возврата вложений составляет:

24,4 года для однокомнатной квартиры;

всего 8,3–8,7 года для коммерческой недвижимости.

Разница в доходности достигла максимума с 2019 года, сообщает газета "Ведомости". Тогда вернуть деньги от покупки «однушки» можно было за 19,6 лет, а коммерческого помещения — за 8,7–10,5 лет. Это привело к тому, что инвесторы массово переключились на складские и торговые объекты.

«Валовая доходность аренды квартир упала до 4,1%», — отмечает руководитель направления маркетинговых исследований Accent Кристина Стефанова. При этом ставки капитализации (реальная годовая доходность) по коммерческой недвижимости выросли: сейчас они составляют 11–12,5% годовых в офисах и складах против 9,5–11,5% в 2019 году.