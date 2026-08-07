Процедуру банкротства для пострадавших от беспилотников селлеров хотят упростить: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: процедуру банкротства для пострадавших от беспилотников селлеров хотят упростить, выдачи ипотеки сократились на четверть, «Озон Банк» прокомментировал попадание под британские санкции, а в Иркутской области губернатор озвучил причину крушения самолета. Подробнее – в обзоре СИА.

Последствия санкций

Накануне британский минфин сообщил о введении санкций против «Озон банка». В компании прокомментировали это решение. «"Ozon банк" продолжает работать в стандартном режиме: розничные клиенты оплачивают покупки картами, открывают накопительные счета и вклады без ограничений, предприниматели без всяких проблем пользуются своими счетами, займами и всеми другими финансовыми продуктами. Новые санкционные меры на "Ozon банк" не повлияют», – говорится в сообщении банка.

Упрощение банкротства

Предприниматели, чей товар сгорел на складах Wildberries после ударов БПЛА, возможно, смогут получить право на упрощенную процедуру банкротства. С такой инициативой выступила Торгово-промышленная палата, направив соответствующее предложение в правительство. Как отмечают «Ведомости», сейчас закон не делает исключений: при банкротстве физическое лицо рискует всем личным имуществом. В ТПП подчеркивают несправедливость ситуации, когда селлеры, ставшие неплатежеспособными из-за форс-мажора, вынуждены отдавать последнее в счет погашения кредитов, и призывают законодательно оградить их от таких последствий.

Ипотечные сокращения

Аналитики подсчитали, что в середине лета объем выданной ипотеки снизился на 25%, до апрельского уровня. Это связано с ажиотажным спросом на семейную ипотеку, который до этого пережил рынок на фоне новостей об ужесточении программы. В июле 2026 года российские банки предоставили физлицам 83,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 355,3 млрд рублей.

Причина аварии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал причину крушения самолета Cessna 182. «Решение выполнить посадку в лесу было принято из-за сильного ветра, с которым не мог справиться легкомоторный самолет», – пояснил глава региона. Воздушное судно получило повреждения. Экипаж выжил: состояние членов оценивается как средней степени тяжести.

Застройщики-лидеры

Названы застройщики-лидеры Иркутской области на начало августа 2026 года. На первом месте ГК «Новый город», доля рынка которой составила 11,18% – 99,3 тыс. квадратных метров. Вторая строчка за ГК ДомСтрой – 5,31% и 56 тыс. квадратных метров, третье место за ГК «Грандстрой» – 6,16% и 54,7 тыс. квадратных метров.