Фестиваль «Великий Чайный путь» вышел в полуфинал Russian Event Awards

Фестиваль «Великий Чайный путь», впервые прошедший в Иркутске летом 2026 года, вошел в шорт-лист Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Полуфинал состоится в Абакане с 20 по 23 августа, где команда проекта представит его экспертному жюри. Об этом сообщила в своем Telegram-канале PR-директор ивент -агентства «Аврора» Елена Кухта.

Первый фестиваль состоялся 27–28 июня и объединил более 3 тысяч жителей и туристов.

Проект познакомил гостей с ролью Иркутска в истории торгового и культурного маршрута Евразии через чайную культуру, гастрономию, исторические реконструкции и лекции. Фестиваль реализован командой ивент-агентства «Аврора» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и Большого гастрономического форума «Вкус путешествия!».

Победители полуфинала продолжат борьбу в Общенациональном финале в Ярославле 19–21 ноября.

«Выход фестиваля «Великий Чайный путь» в полуфинал Russian Event Awards — это значимое событие для туристической отрасли Иркутской области. Оно подтверждает, что наш регион способен создавать востребованные мероприятия, которые сочетают историческую достоверность, современный событийный формат и высокий уровень гостеприимства», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.