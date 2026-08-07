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Средняя пенсия неработающих россиян превысила 35 тыс. рублей в семи регионах

Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан в июле 2026 года превысил 35 тысяч рублей в семи регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, изученные ТАСС.

Согласно данным Соцфонда, средняя пенсия среди неработающих свыше 35 тыс. рублей в июле 2026 года зафиксирована в Ненецком АО (40 тыс. рублей), Мурманской области (35,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (38,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (38 тыс. рублей), Камчатском крае (39,3 тыс. рублей), Магаданской области (39,3 тыс. рублей), Чукотке (43,9 тыс. рублей).

В среднем по России размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан в июле 2026 года составил 25 834 рубля.

Ранее Росстат назвал три региона России, где по итогам мая была зафиксирована средняя месячная заработная плата свыше 200 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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