В Иркутской области с начала года число ИП выросло на 6%

На начало июля 2026 года в Иркутской области зарегистрировано 69,6 тысячи индивидуальных предпринимателей и 47,2 тысячи организаций. За год число ИП выросло на 6%, тогда как количество организаций сократилось на 2,7%, сообщает Иркутскстат.

Отмечается, что основная часть бизнеса сосредоточена в сферах торговли, строительства, операций с недвижимостью, а также транспортировки и хранения.

Общий оборот организаций за первое полугодие 2026 года увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее ФНС зафиксировала рекордный рост малого бизнеса в России. На текущий момент в реестре числится 6,6 млн субъектов МСП — это на 222,5 тысячи (+3,5%) больше, чем годом ранее. Доля сектора достигла исторического максимума в 81,8% от общего числа юрлиц и ИП.