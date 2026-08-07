Мошенники отправили жителя Черемхово в Москву для передачи им 2 млн рублей

Житель города Черемхово Иркутской области стал жертвой мошенников. Они убедили его улететь в столицу для передачи более 2 млн рублей, сообщили в региональной полиции.

С потерпевшим связались «специалисты портала Госуслуг» и заявили о взломе его личного кабинета. Далее черемховцу позвонили «сотрудник ФСБ». Он потребовал обналичить все имеющиеся деньги и привезти в Москву.

Сибиряк выполнил все инструкции: снял более 2 млн рублей, приехал в столицу и оставил пакет с деньгами в указанной ему трансформаторной будке.

Вернувшись домой, потерпевший продолжал поддерживать связь с аферистами, которые имитировали активную работу по защите его средств. Однако через несколько дней перестали выходить на связь, а сибиряк понял, что стал жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.