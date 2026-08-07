В Иркутской области за полугодие построено 569 тыс. квадратных метров жилья

С января по июнь 2026 года в Иркутской области построено более 5 тысяч квартир общей площадью 569 тыс. квадратных метров, что составляет 52% к показателям аналогичного периода 2025 года, сообщает Иркутскстат.

При этом объем выполненных строительных работ за полугодие снизился на 20,9% и достиг 97,6 млрд рублей. Всего введено в эксплуатацию 3 550 зданий, из которых 141 — нежилого назначения (промышленные, коммерческие, административные и другие).

Напомним, что в Иркутской области в 2025 году всего построено 1,935 млн квадратных метров жилья. На долю индивидуальных домов пришлось 82% от всего объема введенного жилья в регионе.