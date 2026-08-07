Игорная империя в Иркутске: 13 человек наказали за организацию подпольного бизнеса

В Иркутске осуждены 13 человек за организацию незаконного игорного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году указанные лица организовали сеть нелегальных казино. Их разместили в семи помещениях, расположенных по разным адресам в городе Иркутске. В штат вошли сотрудники службы безопасности, а также люди, контролирующие персонал игорных клубам.

Казино удалось проработать шесть лет: их накрыли лишь в 2025 году. Изъято более 170 единиц игрового оборудования. Наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 3 млн рублей.

Лидеру ОПГ назначено наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы, двум активным соучастникам – 1,5 и 2 года колонии общего режима. Каждому из назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей. Остальных 10 фигурантов лишили свободы условно на 1,5-2 года и оштрафовали на суммы от 100 до 300 тысяч рублей.