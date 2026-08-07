ИЭСК модернизировала подстанцию «Берёзовая» в Иркутском районе

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) запустила новый трансформатор на подстанции «Берёзовая» в посёлке Молодёжный. В результате модернизации питающего центра общая мощность составила 88 мегавольт-ампер. Этого хватает на обеспечение электричеством 5 тыс. домов с потреблением в 15 кВт каждый.

Новое оборудование подстанции позволит обеспечить стабильное электроснабжение уже существующих и подключение новых потребителей в Молодёжном и близлежащих садоводствах. В целом потребление электроэнергии в Иркутском районе растёт опережающими темпами. Несмотря на это, энергетики постоянно улучшают качество электроснабжения в Приангарье, ежегодно строя и модернизируя свои инфраструктурные объекты.

«Посёлок Молодёжный и прилегающие территории Иркутского района демонстрируют стабильно высокий темп жилищного и коммерческого строительства, что требует от нас адекватного развития электросетевой инфраструктуры. Установка нового трансформатора – важнейший этап подготовки к пиковым нагрузкам. Она позволит нам уверенно пройти предстоящие зимние холода. Таким образом мы снижаем риски аварий и обеспечиваем нормативный уровень качества электроэнергии как для тысяч местных жителей, так и для социально-значимых объектов, включая школы и детские сады, а также предприятия торговли и малого бизнеса», – заместитель генерального директора, главный инженер ИЭСК Александр Хромцов.

Реконструкция подстанции «Берёзовая» является частью программы ИЭСК по модернизации электросетевого комплекса региона для его более устойчивой работы зимой.