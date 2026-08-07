Т2 ломает четвертую стену в новой рекламной кампании

Мобильный оператор Т2 запустил рекламную кампанию в поддержку большого обновления программы «Выгодно вместе» . Бренд переосмыслил понятие семейной группы в телекоме и расширил его до масштаба целого сообщества. Масштабная кампания выстроена вокруг главной идеи «Не в правилах Т2 ограничивать выгоду».

Новый ролик начинается как нарочито рекламный семейный обед: идеальные декорации, счастливые лица, классическая коммерческая картинка. В кадр врывается Босс, декорации падают, и команда Т2 начинает стремительно подключать к группе всех, даже случайных прохожих. Суть ролика и всей кампании в том, что программа «Выгодно вместе» не ограничена рамками семьи. В нее можно добавлять друзей, детей, родителей, коллег и даже тех, кто пользуется услугами других операторов. Барьеров нет. Объединившись в группу, все абоненты Т2 получат свою долю выгоды – скидку до 25%.

Эта идея легла в основу коммуникационного лайна кампании: «Не в правилах Т2 ограничивать выгоду». Оператор последовательно продолжает линию на снятие любых барьеров – будь то привязка к конкретному бренду связи или замкнутость программы внутри одной семьи. Визуальный язык ролика, где декорации буквальным образом рушатся, становится метафорой отказа от искусственных ограничений и перехода к реальной, живой пользе в повседневной жизни.

Кампания охватит весь маркетинговый инструментарий: digital, радио, ТВ, наружную рекламу. В статических материалах Босс впервые появится не в окружении своей команды, а вместе с абонентами. Ролик доступен по ссылке .

«Мы сознательно начали ролик с максимально стереотипной картинки «рекламной семьи», чтобы затем выйти за ее пределы и показать, что реальная выгода не помещается в привычные декорации. В правилах Т2 – не ограничивать выгоду ни рамками одной семьи, ни рамками одного оператора. Программа должна быть живой, открытой и щедрой настолько, насколько это возможно. Когда герои выходят из студии в настоящий город и начинают подключать в группу всех – соседей, друзей, случайных прохожих, абонентов других сетей – это и есть наш главный месседж. Выгода должна не прятаться за красивыми декорациями, а работать для каждого», – Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2.

«Т2 вновь выступает законодателем трендов и предлагает решение, которое способно объединить людей в группу не только по признаку родственных связей, но и по общим интересам или виду деятельности. Новая версия программы позволяет настроить гибкое управление услугами и получить скидку на связь до 25% для каждого участника группы. Это действительно тот самый случай, когда вместе – выгодно», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

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