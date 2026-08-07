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Товар пострадал, но компенсаций не будет: как атаки на склады Wildberries ударили по продавцам
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Атаки на Wildberries: возгорание произошло на складе в Екатеринбурге

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На логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге возникло возгорание в результате атаки БПЛА.

«Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованы. На месте продолжают работу оперативные службы», – сообщили в пресс-службе RWB.

Большинство товаров не пострадало.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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