Студентка ИРНИТУ получила миллион рублей на развитие своего стартапа

Студентка Института недропользования ИРНИТУ Лилия Васильева стала победителем конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Проект Лилии Васильевой посвящён разработке флотационных реагентов-собирателей для обогащения литийсодержащих руд. Сегодня для этих целей в основном используют импортные реагенты, а существующие отечественные аналоги не всегда обеспечивают необходимую эффективность.

Главная цель разработки — создать отечественный аналог зарубежных реагентов, который позволит извлекать больше лития из того же объема руды, снизит расход химии и сделает переработку сложных окисленных месторождений экономически выгодной.

Новые флотационные реагенты помогут эффективнее отделять минералы лития от пустой породы при переработке руды. Разработка повысит эффективность переработки сырья, необходимого для производства аккумуляторов, электротранспорта и другой высокотехнологичной продукции.

Эксперты присудили разработке Лилии максимальное количество баллов. Благодаря этому, Лилия получила грант в размере 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям и вошла в число первых 300 победителей, которым Сбер предоставил специальный бонус — токены для работы с GigaChat и эмбеддингами.

Токены — это единицы, которые позволяют использовать возможности модели GigaChat для решения различных задач. Эмбеддинги — это технология, которая помогает анализировать большие массивы информации, находить связи между данными и быстрее искать нужную информацию.

Команда проекта планирует использовать эти инструменты для автоматизации обработки результатов экспериментов, анализа научных данных и поиска закономерностей, которые помогут быстрее подбирать оптимальные параметры исследований.

«В прошлом году Сбер на базе ИРНИТУ совместно с Правительством Иркутской области открыл Центр искусственного интеллекта. Сегодня его возможности помогают студентам и преподавателям применять цифровые технологии в исследованиях и создавать проекты, которые находят практическое применение. Проект Лилии Васильевой — ещё одно подтверждение того, что этот подход даёт реальные результаты», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Идея проекта появилась в ходе моей научно-исследовательской работы в университете. Мы увидели, что для переработки российских литийсодержащих руд по-прежнему существует потребность в более эффективных отечественных флотационных реагентах и решили предложить собственное решение этой задачи. Победа в конкурсе „Студенческий стартап“ — это возможность превратить научную разработку в реальный продукт, который сможет найти применение в горнодобывающей промышленности», — Лилия Васильева, победитель конкурса «Студенческий стартап», студентка 5 курса ИРНИТУ.

«Победа Лилии Васильевой в конкурсе "Студенческий стартап" — яркий пример того, как синергия академической науки и передовых цифровых решений приносит реальные плоды. Байкальский центр искусственного интеллекта, созданный при поддержке Сбера и Правительства Иркутской области, предоставил студентам и учёным возможность использовать технологии ИИ в своих исследованиях. Проект Лилии, направленный на импортозамещение в критически важной области обогащения полезных ископаемых, подтверждает, что сотрудничество с таким партнёром, как Сбер, позволяет нам эффективно готовить кадры и создавать инновационные продукты, востребованные отечественной промышленностью», — Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ.

Конкурс «Студенческий стартап» проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Его организует Фонд содействия инновациям при поддержке Минобрнауки России. Победители получают гранты в размере 1 млн рублей на развитие наукоёмких проектов. Подать заявку может любой студент, который готов предложить перспективную научную или технологическую разработку.