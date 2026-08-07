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Россияне продолжают много тратить на здоровый образ жизни

ВТБ поделился аналитикой, по данным федерального банка россияне продолжают увеличивать траты на здоровый образ жизни. За первое полугодие расходы клиентов банка на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За семь месяцев клиенты госбанка потратили более 52 млрд рублей на спортивное питание, одежду и походы в спортивные клубы, при этом совершив 15 млн платежей – на 18% больше, чем годом ранее. Средний чек на товары и услуги составил 3,3 тыс. рублей, что на 20% выше показателя первого полугодия 2025 года.

По тратам на спорт традиционно лидирует Москва – 15,9 млрд рублей. Далее следуют Санкт-Петербург с 5,7 млрд рублей, Нижний Новгород – 1 млрд рублей, Екатеринбург с 919 млн рублей и Новосибирск с 803 млн рублей. По числу транзакций рейтинг городов немного отличается: в лидерах также Москва и Санкт-Петербург, а на третьем месте – Новокузнецк. В топ-5 также вошли Новосибирск и Екатеринбург.

Пик расходов на спорт в 2026 году пришелся на май – эта динамика совпадает с прошлогодней. А вот месяц с минимальными тратами изменился: если в 2025 году это был январь, то в этом году – апрель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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