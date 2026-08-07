Хуснуллин допустил снижение ввода жилья при сохранении высокой ключевой ставки

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что снижение ввода жилья в эксплуатацию возможно, если не будут приняты дополнительные меры и существенно не снизится ключевая ставка Центробанка. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Чудес не бывает. Если не будет дополнительных действий со стороны государства, существенно не снизится ставка Центробанка — да», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможном снижении ввода жилья. Он также пояснил: «Раз меньше финансирования и новых заделов, уменьшится и ввод готового жилья. Не примем мер сейчас — падение проявится в 2029–2030 годах».

Вице-премьер напомнил, что инвестиционный строительный цикл длится в среднем три года, и результат текущего периода зависит от решений, принятых ранее. По вводу жилья в 2026 году правительство стремится к показателю 100 млн кв. м, тогда как в 2023 году было введено около 110 млн, а в 2025-м — порядка 108 млн кв. метров.

Ранее вице-премьер заявил, что запас прочности у российских застройщиков жилья практически исчерпан. По его словам, накопленный с 2024 года резерв уже полностью выбран, и дальнейшее давление на отрасль приведет к серьезным рискам.