Эн+ планирует направить более 6 млн рублей на развитие городской среды в Иркутской области

Средства будут выделены на улучшение спортивной и образовательной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств в шести городах региона, что в том числе соответствует методологии и инструментарию «Индекса устойчивого развития городов».

Российский энергохолдинг Эн+ планирует направить более 6 млн рублей на развитие городской среды в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и Железногорск-Илимском. Общий объём инвестиций из бюджетов всех уровней на данные проекты составит почти 52 млн рублей, из которых доля софинансирования со стороны Эн+ —12%.

Компания примет участие в реализации 19 инициативных проектов, которые будут отобраны на конкурсной основе: до конца года они должны пройти муниципальный и региональный отборы.

Так, в Иркутске продолжат благоустройство «Сквера гордости Сибирского края», расположенного в границах улиц Декабрьских событий, Советской и Красноказачьей.

В Ангарске планируется восстановить одно из городских панно, благоустроить правый берег Еловского пруда и территорию вблизи Онкологического диспансера, установить детские площадки в парковых зонах Дворца культуры «Нефтехимик» и Дома культуры «Строитель».

В Усть-Илимске проектами предусматривается ремонт спортивной площадки детского сада «Аленький цветочек», а также благоустройство двух общественных территорий: в районе домов 20 и 24 по улице 50 лет ВЛКСМ и вблизи магазина «Таёжный».

В Усолье-Сибирском благоустроят пространство рядом с остановкой общественного транспорта «Гостиница», а также заменят экран во Дворце культуры «Химик».

В Железногорск-Илимском в три отдельных этапа создадут спортивную площадку для мини-футбола в городской школе № 1.

В Черемхово планируется создать учебный класс для будущих инженеров в городском лицее, создать спортивную площадку на стадионе городской школы № 9, а также установить детские площадки возле жилых домов на улицах Забойщика, 57, Шевченко, 85а и Плеханова, 5а.

Эн+ является одним из крупнейших частных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры на территориях ответственности. Все проекты реализуются по методологии «Индекса устойчивого развития городов» — инструмента для выявления приоритетных направлений развития местных сообществ и оценки общественного эффекта от реализации социальных проектов. Приоритетными направлениями являются спорт, образование, поддержка местных сообществ, развитие социальной инфраструктуры и городской среды, культура, здравоохранение и охрана природы.