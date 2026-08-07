Грибная ферма из Иркутской области признана лучшей в России

Продукция предприятия «Байкалэкопродукт» из Шелеховского района Иркутской области отмечена наградами по итогам конкурса «Лучшая грибная продукция России 2025 года». Компания получила золото в номинации «Лучшие консервы с грибами» за «Грибы шампиньоны, жаренные во фритюре», а также второе и третье места в номинации «Лучшие маринованные шампиньоны».

«Победа в престижном отраслевом конкурсе — это подтверждение высокого уровня компетенций и технологической дисциплины предприятия. Для региона важно, что местный производитель не только успешно конкурирует с федеральными и зарубежными брендами, но и задаёт стандарты качества в своей нише. Такое признание укрепляет позиции компании на рынке и открывает новые возможности для расширения поставок», — отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Генеральный директор «Байкалэкопродукт» Владимир Иванов добавил: «Эта награда — не удача, а наша ежедневная работа, в которой нет мелочей. Мы тщательно проверяем каждую партию шампиньонов до того, как они попадут в цех переработки. Следим, чтобы гриб был нужной спелости, размера, без дефектов. Консервы производятся по точной рецептуре, чтобы все получилось идеально».

«Байкалэкопродукт» — единственное предприятие в Восточной Сибири, выращивающее шампиньоны в промышленных масштабах в условиях защищённого грунта. Ферма в селе Введенщина запущена в 2018 году при поддержке Корпорации развития Иркутской области (вложено более 91 млн рублей).