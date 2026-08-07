S7 Airlines перевезла двух байкальских нерп из Иркутска в Москву

S7 Airlines успешно перевезла двух пятимесячных байкальских нерп из Иркутска в Москву, где они станут жителями «Крокус Сити Океанариума». Транспортировка осуществлялась в специализированных контейнерах с постоянным контролем климата в соответствии с международными стандартами IATA Live Animals Regulations.

«Мы выбрали байкальскую нерпу как символ Сибири, чтобы рассказать нашим гостям о хрупкости и красоте природы Байкала. Уверена, эти малыши станут любимцами публики и помогут каждому почувствовать личную ответственность за экологию», – заместитель директора филиала АО «Крокус» Анжелика Тюрина отметила.

На борту поддерживался температурный режим +4…+10 °C, контейнеры фиксировались для предотвращения смещения, животные находились под наблюдением биологов на всём маршруте. Молодые нерпы уже прошли карантин, чувствуют себя хорошо и активно взаимодействуют с киперами океанариума.