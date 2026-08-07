Wildberries запускает партнерскую программу по открытию хабов для хранения товаров

Wildberries начинает тестирование новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров в рамках мер поддержки продавцов и владельцев ПВЗ. Владельцы и арендаторы подходящих помещений из всех регионов России смогут подать заявки и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров маркетплейса.

«Мы запустили еще одну опцию для наших партнеров, новую партнерскую программу дополнительно к действующей модели FBW. Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода», — отметила глава RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким.

На текущем этапе компания принимает заявки от заинтересованных партнеров из всех регионов, география проекта будет определяться с учетом их интереса. Партнерские хабы будут принимать, собирать и отгружать товары, а также доставлять их в сортировочные центры.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.