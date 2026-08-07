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«Откаты» на миллионы: иркутских бизнесменов уличили в преступной схеме

В Иркутской области руководители коммерческой организации и предприниматели стали фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2022 по 2025 год два руководителя Усть-Кутского филиала коммерческой организации вступили в преступный сговор для получения «откатов». У них была возможность влиять на процедуру заключения контрактов.

Несколько бизнесменов лично и через посредников неоднократно передавали им деньги за беспрепятственное оформление на выгодных условиях договоров. Преступная схема позволяла контрагентам работать без должного контроля и получать преимущества. Общая сумма «откатов» оказалась равна около 19 млн рублей.

Одному из руководителей назначили запрет определенных действий, другому – домашний арест. Проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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