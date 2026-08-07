МАК начал расследование по факту крушения самолета в Иркутской области

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование по факту крушения самолета Cessna в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», – говорится в сообщении.

Воздушное судно разрушено. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель – оба выжили во время аварии, их эвакуировали вертолетом.

Авиационное происшествие случилось 31 июля. Транспорт принадлежит авиакомпании «Гоставиа». Он столкнулся с сопкой. Экипаж почти трое суток провел в тайге. Пилот и летчик из подручных средств собрали радиостанцию и передали свои координаты.