Масштабный ремонт улицы Ленина проводят в Иркутске впервые за 30 лет

В Иркутске проводят масштабный ремонт улицы Ленина. Здесь запланирована серия работ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Минувшей ночью на улице Ленина работал асфальтоукладочный комплекс «Иркутскавтодора». Состоялась замена верхнего слоя покрытия на участке от Горького до здания БГУ.

Ранее на этом участке специалисты «Иркутскгортранса» привели в порядок трамвайные пути: ликвидировали уширение колеи, перебрали стыки и частично заменили изношенные шпалы.

Сейчас основные работы развернуты на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса. Здесь организован капитальный ремонт с полной заменой шпал и рельсов. Последний раз такая масштабная реновация проводилась тут почти 30 лет назад.

Работы организованы в ночное время: ремонт ведут до 6 утра, когда на линию выходит первый трамвай.