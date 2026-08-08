Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 августа: 11 274,4297 руб/1 г золота и 163,0900/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 274,4297 руб.

1 грамм серебра - 163,0900 руб.

1 грамм платины - 4 565,0098 руб.

1 грамм палладия - 3 626,1499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 264,4300 р. (2,40%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7400 р. (1,71%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,4700 р. (1,27%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,7301 р. (2,28%) .

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