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Смертельная авария с участием детей произошла в Иркутской области

Авария с иномаркой произошла в Иркутской области. Во время происшествия один ребенок погиб, один пострадал, сообщили в пресс-службе региональном СУ СКР.

<p>Фото: СУ СКР по Иркутской области</p>

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В ночь с 7 на 8 августа 2026 года 27-летняя женщина перевозила в машине двоих своих несовершеннолетних детей. На улице Березовая в деревне Владимировка Тулунского района она съехала с проезжей части и опрокинулась.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получила 6-летняя девочка, ее 5-летняя сестра скончалась в медицинском учреждении. У женщины незначительные травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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