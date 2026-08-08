Владелец суши-бара в Усть-Илимске ответит в суде за массовое заражение сальмонеллезом

В городе Усть-Илимске Иркутской области перед судом предстанет 30-летний владелец суши-бара на проспекте Мира, допустивший массовое заражение посетителей сальмонеллезом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, минувшей осенью 15 человек после посещения этого кафе заболели сальмонеллезом. Следователи установили, что их болезнь напрямую связана с нарушением заведением требований санитарного законодательства при приготовлении и выдаче пищи.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.