Иркутский госуниверситет вошел в топ-50 лучших вузов России

Ranking Web of Universities (Webometrics) опубликовал новый рейтинг лучших университетов мира, в который вошло более 32 тысяч образовательных организаций из более чем 200 стран. В список включили и Иркутский государственный университет.

ИГУ занял 48-е место среди российских вузов и 3056-е – в мировом топе. Отмечен прогресс по показателям в сравнении с предыдущим годом: по влиянию вуз занял 2260-е место – на 1487 позиций выше, по показателю открытости университет разместился на 3726-м – на 3047 позиций выше, по показателю научных достижений вуз на 2170-м – на 2612 позиции выше.

В общем мировом рейтинге в тройке лидеров Гарвардский и Стэнфордский университеты США, а также Оксфордский университет Великобритании. Лучшим российским вузом признали МГУ им. М.В. Ломоносова – в мировом топе он на 207-м месте.

Из иркутских вузов в списке также ИрНИТУ – 69-е место по России и 3897-е по миру, БГУ – 167-е и 6248-е соответственно, ИрГУПС – 251-е и 7511-е, ИрГАУ им. А.А. Ежевского – 276-е и 7939-е, ИГМУ – 321-е и 8478-е.