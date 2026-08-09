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Иркутянин чуть не лишился внедорожника BMW из-за долгов

31-летний житель города Иркутска чуть не лишился премиального автомобиля BMW. Транспорт арестовали из-за долгов, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

По данным службы, мужчина накопил задолженность на общую сумму порядка 700 тыс. рублей, однако добровольно погашать ее не спешил. Чтобы побудить иркутянина выплатить деньги, пристав-исполнитель отправился по адресу проживания родителей должника. На парковке возле дома он обнаружил его автомобиль BMW и арестовал.

«Эта мера оказалась решающей. Увидев реальную перспективу лишиться престижного авто, иркутянин оперативно изыскал необходимые средства и в полном объеме погасил всю задолженность, а также исполнительский сбор в размере 116 тыс. рублей», – сообщили приставы.

После поступления денег на депозитный счет арест с машины сняли и вернули ее владельцу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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