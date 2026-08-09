Пятикомнатную квартиру с кинотеатром и бассейном продают в Иркутске за 65 млн рублей

В Иркутске выставили на продажу пятикомнатную квартиру. Ее стоимость оценили в 65 млн рублей, следует из данных «Авито». В настоящее время это один из самых дорогостоящих частных объектов недвижимости в областном центре.

Жилье площадью 337 квадратных метров находится на бульваре Гагарина. Внутри есть личный кинотеатр, собственная сауна, бассейн, гардеробная, комната для помощницы для дома и другие помещения. Имеются открытая терраса, гараж, парковка.

Из окон открывается вид на Ангару. Рядом с домом располагается набережная.