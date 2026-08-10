Проблему обманутых дольщиков в России назвали «в целом закрытой»: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: МИД РФ заявил, что действия США по Украине не стыкуются со стремлением к миру, проблему обманутых дольщиков в России назвали «в целом закрытой», операторов АЗС в стране стало меньше, а в Иркутской области вновь начал дорожать бензин. Подробнее – в обзоре СИА.

Без стремления к миру

МИД РФ Михаил Галузин заявил ТАСС, что противоречивые действия США по Украине пока не стыкуются со стремлением к миру. «Действительно, риторика американцев и действия достаточно противоречивы. Обратили внимание на высказывания [госсекретаря США Марко] Рубио в июне о том, что Вашингтон не рассматривает себя в качестве "нейтрального посредника". В то же время на днях он сказал, что в ближайшие недели США попытаются организовать переговоры по Украине. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру», – заявил Галузин.

Жилье без обмана

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблему обманутых дольщиков в стране можно считать «в целом закрытой». «В целом да [проблема обманутых дольщиков закрыта в РФ]. На 1 января 2024 года было 258 тысяч зарегистрированных дольщиков, сейчас у нас осталось около тысячи человек на федеральном уровне и еще четыре-пять тысяч на региональном. Это самые сложные случаи – с уголовными делами в судах, передачей прав собственности на объекты. Так что базово тему решили», – сказал Хуснуллин.

Сокращение операторов АЗС

Количество компаний, занимающихся продажей топлива на российских АЗС, сократилось на 2% за первое полугодие 2026 года. Как сообщают «Ведомости», на конец июня на рынке работало 9186 организаций. Баланс регистраций и ликвидаций оказался не в пользу бизнеса: 404 новых игрока против 628 закрывшихся. Это заметный контраст с первым полугодием 2025 года, когда рынок демонстрировал приток новых участников (595 открытий против 530 закрытий).

Подорожание бензина

После 12-дневного затишья в Иркутске цены на бензин вновь пошли вверх. Одна из компаний – «Роснефть» – в выходные повысила цену на АИ-100 на 50 копеек, до 97 рублей. Другие организации пока не поднимают стоимость. Ситуация с доступностью в городе и регионе в настоящее время стабилизировалась: различное топливо можно приобрести повсеместно.

Массовое заражение

В городе Усть-Илимске Иркутской области перед судом предстанет 30-летний владелец суши-бара на проспекте Мира. После посещения заведения 15 человек заболели сальмонеллезом. Следователи установили, что их болезнь напрямую связана с нарушением заведением требований санитарного законодательства при приготовлении и выдаче пищи. Дело рассмотрит суд.