Новости

Маркетплейсы
Товар пострадал, но компенсаций не будет: как атаки на склады Wildberries ударили по продавцам
«Сгорело на складе — заберут квартиру?»: ТПП просит освободить селлеров Wildberries от личных долгов
«Бизнес начал покидать Вайлдберриз задолго до взрывов»: откровение иркутского предпринимателя
Все материалы сюжета

НРР: ИИ станет новым каналом продаж маркетплейсов

На Неделе российского ритейла (НРР) участники рынка выделили генеративный искусственный интеллект и переход к агентной экономике в числе ключевых трендов, формирующих повестку развития ритейла. Согласно гипотезам, озвученным на площадке, нейросети становятся новой точкой входа в покупки, «съедая» трафик маркетплейсов и меняя механизм принятия решений.

В ходе анализа программных сессий и обратной связи участников были сформулированы следующие гипотезы: «ИИ как новый канал продаж: нейросети “съедают” трафик маркетплейсов и становятся точкой входа в покупки (нулевой ответ)», а также «переход конкуренции от цены и качества товара к качеству контента, скорости адаптации и алгоритмической видимости».

Отмечается, что «маркетинг меняется: теперь важно быть “видимым” не для глаз покупателя, а для агентов, которые принимают решения за него».

Читайте также:

За границей дешевле? Россияне потратили на зарубежную одежду и обувь свыше 100 млрд рублей
10 августа 2026
Wildberries запускает партнерскую программу по открытию хабов для хранения товаров
7 августа 2026

В качестве реакции предлагается стратегия GEO вместо SEO, оптимизация бренда под ответы нейросетей и борьба за попадание в рекомендации ИИ.

Исследовательский проект организован Российской Ассоциацией экспертов рынка ритейла при поддержке Минпромторга совместно с партнёрами: Trout & Partners, Гильдией маркетологов России и Исследовательским агентством Step by Step.

Ранее Wildberries начал тестирование новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров в рамках мер поддержки продавцов и владельцев ПВЗ. Владельцы и арендаторы подходящих помещений из всех регионов России смогут подать заявки и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров маркетплейса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Маркетплейсы":
Все материалы сюжета (319)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес