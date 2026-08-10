НРР: ИИ станет новым каналом продаж маркетплейсов

На Неделе российского ритейла (НРР) участники рынка выделили генеративный искусственный интеллект и переход к агентной экономике в числе ключевых трендов, формирующих повестку развития ритейла. Согласно гипотезам, озвученным на площадке, нейросети становятся новой точкой входа в покупки, «съедая» трафик маркетплейсов и меняя механизм принятия решений.

В ходе анализа программных сессий и обратной связи участников были сформулированы следующие гипотезы: «ИИ как новый канал продаж: нейросети “съедают” трафик маркетплейсов и становятся точкой входа в покупки (нулевой ответ)», а также «переход конкуренции от цены и качества товара к качеству контента, скорости адаптации и алгоритмической видимости».

Отмечается, что «маркетинг меняется: теперь важно быть “видимым” не для глаз покупателя, а для агентов, которые принимают решения за него».

В качестве реакции предлагается стратегия GEO вместо SEO, оптимизация бренда под ответы нейросетей и борьба за попадание в рекомендации ИИ.

Исследовательский проект организован Российской Ассоциацией экспертов рынка ритейла при поддержке Минпромторга совместно с партнёрами: Trout & Partners, Гильдией маркетологов России и Исследовательским агентством Step by Step.

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