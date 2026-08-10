Почему «Сбер» тратит миллиарды на рекламу GigaChat?

С начала 2026 года Сбербанк кратно нарастил объём рекламы своего ИИ-помощника GigaChat. В первом полугодии затраты на ТВ-рекламу выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом и достигли 10 870 GRP, свидетельствуют данные рекламной группы «Родная речь», передаёт газета "Ведомости".

«В январе – июне продвижение GigaChat достигло 14% всего объёма ТВ-рекламы банка», — отмечает собеседник «Ведомостей». С 1 июня по 15 июля этот показатель составил уже 9%. Эксперты считают, что таким образом банк стремится сократить отставание от лидера рынка — ассистента «Яндекса» Алиса AI.

Для сравнения, «Яндекс» был более сдержан в продвижении своих ИИ-продуктов на федеральном ТВ:

Доля рекламы «Алисы AI» составила лишь 5,5% совокупного объёма ТВ-рекламы компании за первое полугодие;

С 1 июня по 15 июля этот показатель снизился до 2%. По словам представителя «Яндекса», компания традиционно делает ставку на онлайн-рекламу, считая телевидение менее гибким инструментом продвижения.

На октябрь 2025 года лидером по охвату аудитории среди российских нейросетей была именно «Алиса AI» (14,3%) против 4% у GigaChat. Однако эксперты полагают, что «Сбер» активно использует ТВ для оперативного набора знания о продукте и сокращения разрыва с конкурентом.

«Если банк стремится отъесть аудиторию у лидера, классические охватные ТВ-кампании являются критически важным инструментом», — считает управляющий директор Starlab Сергей Книжук.