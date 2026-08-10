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Какую зарплату реально получают стажёры в России?

В России более 70% компаний выплачивают стажёрам зарплату до 50 000 рублей, сообщает газета "Ведомости". Исследование проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с компанией Ancor показало следующее распределение зарплат:

  • 34% работодателей предлагают от 20 000 до 30 000 руб.;
  • Ещё 25% готовы платить от 30 000 до 50 000 руб.;
  • Только 8% компаний могут предложить заработок от 50 000 до 100 000 руб.
  • А 16% вовсе не оплачивают стажировки.

При этом работодатели отмечают серьёзный разрыв между реальностью и ожиданиями кандидатов без опыта: завышенные зарплатные запросы фиксируют 67% нанимателей.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ. Документ вводит новое понятие «стажировка в сфере труда» — трудовую деятельность на основании срочного договора для приобретения первичного опыта и практических навыков. Срочный трудовой договор о стажировке в сфере труда не может превышать шесть месяцев. На период стажировки работодатель обязан организовать наставничество для стажёра. По истечении срока договора при заключении с тем же работодателем нового трудового договора испытательный срок не устанавливается, следует из текста закона.

Закон также уточняет, что стажировка не распространяется на государственных и муниципальных служащих, а также не касается стажировок по охране труда и допуску к профессиональной деятельности, регулируемых отдельными нормативными актами. Документ вступает в силу с 1 марта 2027 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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