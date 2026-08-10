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Рекордный рывок: российско-китайская торговля выросла на 26,3% за полгода

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Российско-китайская торговля за семь месяцев 2026 года показала впечатляющий рост. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в Россию увеличился на 29,5%, достигнув $72,84 млрд. В свою очередь, Китай импортировал из России товаров на сумму $86,4 млрд (+23,7%). Положительное сальдо для России составило $13,56 млрд — это на 1,7% больше, чем годом ранее, сообщает газета "Ведомости".

Этот ускоренный рост последовательно фиксировался китайской статистикой весь первый полугодие.

  • Январь–февраль: +12%.
  • I квартал: +14,8%.
  • Первое полугодие: +25,6%.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года товарооборот между странами сократился на 6,7%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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