Рекордный рывок: российско-китайская торговля выросла на 26,3% за полгода

Российско-китайская торговля за семь месяцев 2026 года показала впечатляющий рост. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в Россию увеличился на 29,5%, достигнув $72,84 млрд. В свою очередь, Китай импортировал из России товаров на сумму $86,4 млрд (+23,7%). Положительное сальдо для России составило $13,56 млрд — это на 1,7% больше, чем годом ранее, сообщает газета "Ведомости".

Этот ускоренный рост последовательно фиксировался китайской статистикой весь первый полугодие.

Январь–февраль: +12%.

I квартал: +14,8%.

Первое полугодие: +25,6%.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года товарооборот между странами сократился на 6,7%.