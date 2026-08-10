За границей дешевле? Россияне потратили на зарубежную одежду и обувь свыше 100 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года россияне приобрели через трансграничные онлайн-сервисы одежду и обувь на 37,8 млрд руб. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, продажи в этом сегменте выросли на 22%. Спрос на аксессуары из-за границы увеличился ещё сильнее — на 25%, до 6,5 млрд руб., сообщает газета "Ведомости"

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает общий объём продаж одежды и обуви за рубежом за полгода даже выше — свыше 100 млрд руб., с ростом около 50%. Председатель совета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Фёдоров приводит данные только за январь-май: рост составил 17% для одежды (до 10,8 млрд руб.) и 16% для обуви (до 5,8 млрд руб.). Для сравнения, годом ранее темпы были скромнее — всего 8–9%. Эксперты связывают этот бум с увеличением ассортимента на зарубежных площадках.