Молодые специалисты требуют гибкий график и зарплату от 120 тысяч рублей

На фоне дефицита кадров на российском рынке труда зарплатные ожидания будущих выпускников вузов растут, сообщает "Коммерсант". Согласно опросу компании FutureToday, проведённому среди 400 тыс. студентов:

21% хотели бы работать за зарплату в 120 тыс. руб. в месяц.

На заработок менее 50 тыс. руб. готов согласиться лишь каждый десятый.

Главными факторами при выборе работы будущие молодые специалисты называют: гибкий график, баланс жизни и работы, дружный коллектив и быстрый карьерный рост.

«Тех, кто готов работать меньше чем за 50 тыс., уже меньше 10%. Это закономерное следствие перегрева рынка», — отметил сооснователь FutureToday Денис Каминский. В этом году впервые больше всего респондентов выбрали вариант зарплаты «120 тыс. руб. и более». Доля тех, кто рассчитывает на зарплату 110–120 тыс. руб., также выросла с 3% до 8%. Большинство (74%) планируют работать по специальности после окончания вуза. При этом растёт доля тех, кто начинает работать ещё во время учёбы (63%). Что касается графика, то удалённая работа привлекает только 19%, тогда как гибридный формат предпочитают 42% опрошенных.