Битва за вкладчика: какие банки подняли ставки до 14% годовых?

Вопреки решению ЦБ снизить ключевую ставку, крупнейшие российские банки продолжают повышать проценты по вкладам. «РБК Инвестиции» выяснили, что средние максимальные ставки по депозитам в топ-10 банков выросли:

Трёхмесячные вклады: +0,08 п.п., средняя ставка — 13,46%.

Полугодовые вклады: +0,15 п.п., средняя ставка — 13,27%.

Годовые вклады: +0,25 п.п., средняя ставка — 12,25%. Этот тренд наблюдается уже с июня и за две недели после заседания регулятора усилился.

За последние две недели семь из десяти крупнейших банков повысили ставки на свои сберегательные продукты:

ВТБ: улучшил условия по рублёвым вкладам до года; прирост доходности составил до 1,9 п.п.; ПСБ: поднял ставки по вкладу «Сильная ставка» на 0,5–0,6 п.п.; Альфа-Банк: увеличил ставки по вкладам до полугода (+0,1–0,3 п.п.); Совкомбанк: повысил ставки по всей линейке вкладов (+0,2–0,4 п.п.); Банк «Дом.РФ»: поднял ставку по депозиту «Мой дом» до 13,7% годовых; Россельхозбанк: увеличил приветственную ставку по накопительному счёту до 14% годовых; Сбербанк: повысил ставку по вкладу «Лучший %» до 13,5% на пять месяцев и до 12% на девять месяцев.

Мнение экспертов

По мнению аналитиков, рост ставок вызван несколькими факторами:

«Банки сейчас ведут ожесточённую борьбу за средства населения. Несмотря на снижение ключевой ставки, инфляция остаётся высокой, а спрос на кредиты растёт. Чтобы привлечь деньги для кредитования, банкам нужно предлагать более высокую доходность», — отмечает финансовый аналитик Андрей Коровайцев.

Также эксперты указывают на конкуренцию между финансовыми организациями.

«Мы видим классический пример борьбы за ликвидность. Банки понимают, что клиенты становятся всё разборчивее, поэтому вынуждены поднимать ставки, чтобы не потерять их сбережения», — добавляет управляющий директор инвестиционной компании Сергей Иванов.

Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14% годовых, ухудшив среднесрочный прогноз..