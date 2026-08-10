Новости

Маркетплейсы
Товар пострадал, но компенсаций не будет: как атаки на склады Wildberries ударили по продавцам
«Сгорело на складе — заберут квартиру?»: ТПП просит освободить селлеров Wildberries от личных долгов
«Бизнес начал покидать Вайлдберриз задолго до взрывов»: откровение иркутского предпринимателя
Все материалы сюжета

Глава «Калашникова»: характер боёв с ВСУ радикально изменился

Характер боевых действий в зоне специальной военной операции на Украине «радикально изменился», что приводит к устареванию отдельных моделей беспилотников. Об этом в интервью ТАСС заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников, член бюро Союза машиностроителей России.

«Нужно постоянно развиваться. Беспилотники, которые мы начали производить в 2023 году, сейчас уже не так востребованы, как в момент производства. Характер ведения боевых действий радикально изменился», — отметил он.

Читайте также:

Европа нажала на стоп-кран: почему Украина не увидит мира в ближайшие годы по версии МИД РФ
7 августа 2026
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине при условии конструктивного подхода Запада
4 августа 2026

Лушников подчеркнул, что для российского оборонно-промышленного комплекса важно иметь разнообразие разработчиков и производителей, что способствует здоровой конкуренции. «Даже в Советском Союзе создавались несколько школ — был Ильюшин, Туполев, к примеру», — добавил глава «Калашникова».

Также он сообщил, что концерн завершил государственные испытания барражирующего боеприпаса «Куб-2», который с конца 2025 года поступит в войска и официально закупается армией. Боеприпас оснащён элементами искусственного интеллекта, головкой самонаведения и автоматом захвата целей.

Кроме того, за 2025 год в конструкцию и программное обеспечение разведывательного беспилотного комплекса «Скат 350М» было внесено более 40 доработок с учётом обратной связи от военных, применяющих технику в зоне спецоперации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (972)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес