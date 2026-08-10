41% занятых россиян работает вне штата

В январе–мае 2026 года число занятых в России составило в среднем 74,6 млн человек, тогда как количество работников в штате организаций — 44,1 млн. Разница между этими показателями достигла 30,5 млн человек, или 41% всех занятых, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Как пояснила экономист, независимый эксперт по корпоративным финансам и налогам Екатерина Маркова, неформальная занятость не всегда означает нарушение закона — ИП и самозанятые легально работают и самостоятельно платят налоги, тогда как нелегальная занятость (работа без оформления или с подменой трудового договора ГПХ) является более узким понятием.

Авторы доклада «Трансформация структуры неформальной занятости в России: тенденции и институциональные факторы» считают устойчивое расхождение между данными Росстата и разрывом в числе занятых и штатных сотрудников косвенным признаком того, что официальная статистика может не учитывать все неформальные практики, включая серые зарплаты, заемный труд и перевод штатных сотрудников в самозанятые.

Годом ранее разрыв составлял 30,4 млн человек (41,1%), в абсолютном выражении он вырос примерно на 80 тыс., а его доля практически не изменилась. За десять лет масштаб занятости вне штата увеличился: в 2015 году разрыв составлял 23 млн человек (34%).

Наибольший разрыв исследователи обнаружили в торговле, строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Последняя оценка Росстата по неформальному сектору — около 16 млн занятых на III квартал 2024 года (21,3% всех работающих), что почти вдвое меньше расчетного разрыва.

Напомним, что ФНС совместно с крупными ритейлерами и электронными площадками с сентября запускает эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала. Сторонами соглашения становятся заказчик, аутстаффинговая компания и исполнители (самозанятые и ИП), при этом заказчик обязуется рассчитывать и уплачивать часть налогов за контрагента напрямую на Единый налоговый счет исполнителя.