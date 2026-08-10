Примсоцбанк разыгрывает Яндекс.Станцию Макс с Алисой

Примсоцбанк проводит розыгрыш умной колонки «Яндекс.Станция Макс с Алисой» — современного устройства, объединяющего функции музыкального центра, ии-помощника и центра управления умным домом.

Главный приз

Победитель получит Яндекс.Станцию Макс в оригинальной упаковке. Стоимость приза составляет 35 499 рублей.

Условия участия

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:

быть подписанным на Telegram-канал Примсоцбанка на момент подведения итогов акции;

быть подписанным на официальный канал в MAX «Примсоцбанк» на момент подведения итогов акции;

быть подписанным на официальную группу в VK «Примсоцбанк» на момент подведения итогов акции;

нажать кнопку «Участвовать» под публикацией о проведении акции в официальном Telegram-канале «Примсоцбанк»;

иметь открытый профиль в Telegram с доступным username на момент определения победителя.

Сроки проведения

Сроки проведения акции: с 10 августа по 31 августа 2026 года , включительно.

, включительно. Подведение итогов акции и их публикация состоится 01 сентября 2026 года в официальном Telegram-канале «Примсоцбанк». Имя счастливчика будет выбрано с помощью специального бота «GuruRandom».

Порядок вручения приза

Передача приза победителю осуществляется после подтверждения соответствия всем условиям участия, проведённого организатором акции.

Важно: внешний вид упаковки и самого приза может незначительно отличаться от изображений, представленных в публикации.

С полной информацией об организаторе, сроках, местом и порядком получения приза можно ознакомиться в "Правилах проведения рекламной акции «Розыгрыш Умной колонки Яндекс.Станция Макс»".

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