Примсоцбанк разыгрывает Яндекс.Станцию Макс с Алисой

Примсоцбанк проводит розыгрыш умной колонки «Яндекс.Станция Макс с Алисой» — современного устройства, объединяющего функции музыкального центра, ии-помощника и центра управления умным домом.
Главный приз
Победитель получит Яндекс.Станцию Макс в оригинальной упаковке. Стоимость приза составляет 35 499 рублей.
Условия участия
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:
- быть подписанным на Telegram-канал Примсоцбанка на момент подведения итогов акции;
- быть подписанным на официальный канал в MAX «Примсоцбанк» на момент подведения итогов акции;
- быть подписанным на официальную группу в VK «Примсоцбанк» на момент подведения итогов акции;
- нажать кнопку «Участвовать» под публикацией о проведении акции в официальном Telegram-канале «Примсоцбанк»;
- иметь открытый профиль в Telegram с доступным username на момент определения победителя.
Сроки проведения
- Сроки проведения акции: с 10 августа по 31 августа 2026 года, включительно.
- Подведение итогов акции и их публикация состоится 01 сентября 2026 года в официальном Telegram-канале «Примсоцбанк». Имя счастливчика будет выбрано с помощью специального бота «GuruRandom».
Порядок вручения приза
Передача приза победителю осуществляется после подтверждения соответствия всем условиям участия, проведённого организатором акции.
Важно: внешний вид упаковки и самого приза может незначительно отличаться от изображений, представленных в публикации.
С полной информацией об организаторе, сроках, местом и порядком получения приза можно ознакомиться в "Правилах проведения рекламной акции «Розыгрыш Умной колонки Яндекс.Станция Макс»".