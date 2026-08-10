РУСАЛ и Эн+ завершили трёхлетний волонтёрский проект «Лето в заповеднике»

РУСАЛ и Эн+ завершили корпоративный волонтёрский проект «Лето в заповеднике», в котором приняли участие сотрудники предприятий компании из разных регионов страны, в том числе Иркутского алюминиевого завода.

За три года участниками проекта стали более 100 сотрудников из 15 городов ответственности компаний. Совместными усилиями волонтёры построили тропу общей протяжённостью около двух километров, сделав один из самых популярных туристических маршрутов национального парка безопаснее и комфортнее для посетителей.

В ходе заключительного этапа проекты волонтёры завершили строительство последних 650 метров маршрута, после чего экологическая тропа была официально открыта для жителей и гостей Красноярска.

На протяжении трёх лет сотрудники компаний выполняли все основные работы по благоустройству маршрута: переносили строительные материалы, распределяли щебень и песок, монтировали деревянные настилы, укрепляли сложные участки тропы, устанавливали навигационные стенды, канатные перила, оборудовали места для отдыха. Новый маршрут стал безопасной альтернативой существующей тропе с крутым подъёмом.

«Проект "Лето в заповеднике" – это пример того, как корпоративное волонтёрство становится реальным инструментом позитивных изменений. Благодаря инициативе сотрудников РУСАЛа и Эн+ удалось создать объект, который будет служить тысячам посетителей национального парка, сохраняя при этом уникальную природную среду. Главная ценность проекта – люди, которые объединились вокруг общей идеи и доказали, что совместными усилиями можно реализовывать масштабные социальные и экологические инициативы», – отметила Елена Тарасова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Проект реализован в партнёрстве с национальным парком «Красноярские Столбы».

Такое сотрудничество позволяет объединять экспертный опыт специалистов особо охраняемой природной территории и ресурс корпоративного волонтёрства для создания востребованных экологических объектов. Помимо практической деятельности, для участников была предусмотрена образовательная и экскурсионная программа, направленная на формирование культуры осознанного экотуризма и знакомство с природным наследием региона.