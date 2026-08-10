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Потребительский бум: почему россияне продолжают тратить, несмотря на кризис

В июле потребительская активность населения в России сохранилась на высоком уровне, сообщает "Коммерсант". По данным Банка России и аналитических центров («Сбериндекс», Альфа-банк), реальные расходы домохозяйств выросли:

  • +5,9% по оценке «Сбериндекса»;
  • +6,5% по оценке Альфа-банка — относительно прошлого года с учётом инфляции. При этом платежи компаниям сектора услуг увеличились на 1,5%, хотя общий объём входящих платежей снизился на 3,4%.

«Рост расходов связан прежде всего с тратами на продовольственные товары, где население формировало запасы из-за логистических сложностей», — отмечают эксперты. Однако быстрее всего растут траты именно на непродовольственные товары (+9,1%) и услуги (+0,9%).

Аналитики ожидают замедления частного спроса во втором полугодии, но масштабы этого охлаждения пока неясны. В пользу спада говорят ухудшение ожиданий бизнеса, рост неопределённости и затухание динамики зарплат. Против — ускорение розничного кредитования, снижение накоплений и высокие бюджетные расходы.

Ситуация на рынке труда также указывает на риски для потребления: число вакансий сократилось на 15%, а резюме выросло на 24%. Индекс конкуренции достиг 8,7 резюме на вакансию, при этом медианная зарплата увеличилась лишь на 2,2 тыс. руб. до 89,4 тыс. руб., что говорит о более избирательном найме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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