Вышел в свет августовский номер Газеты Дело

Он приурочен ко Дню строителя, поэтому, главное место в нем ожидаемо занимают представители строительной отрасли и девелопмента.
Открывает номер интервью с президентом Союза строителей иркутской области Виктором Ильичевым. Какие задачи ставит Союз на ближайшее будущее, как намерен выстраивать отношения с властью и смежными организациями, а главное, как строители видят развитие Иркутска – читайте в материале с обложки.
Далее в номере: взгляд девелоперов на перспективы иркутского рынка недвижимости: своим мнением они поделились в рамках круглого стола, организованного газетой дело и порталом SIA.RU. Основатель и генеральный директор ГК «Гордо» Иван Готовский рассказал о том, где искать точки роста в кризис, зачем руководителю быть оптимистом, кто создает образ города и как в принципе формируется девелоперское мышление. Новый тест-драйв от редакции Газеты Дело – на этот раз отправились покорять бездорожье на рамном Haval H9 (спойлер: остались под большим впечатлением).
А также – важные события городской жизни, новости компаний, мнения и комментарии экспертов.
«Мы не можем жить без будущего» – Виктор Ильичев, президент Союза строителей Иркутской области
«Сплоченная команда профессионалов – главное наше достижение». Максим Ильговский, СПС, – о том, что позволяет компании расти и двигаться к заветной цели
Какие перспективы у иркутского рынка жилого строительства?
«Рынок не предполагает игру в минус», - Наталья Зверева ГСК «Восток Центр Иркутск», об устойчивости девелопера и ипотечном развороте
Многие девелоперы под давлением высоких ставок проектного финансирования и ипотечного кредитования ушли в «усушку» своих проектов. И чтобы в сложившейся ситуации остаться на рынке, причём устойчивой компанией, важно поймать баланс: с одной стороны, ответить сниженному потребительскому спросу, а с другой, не потерять качество своего продукта. А это требует от строителей по-настоящему ювелирных действий. Об этом во время круглого стола «Квадратный метр в тисках противоречий» говорила заместитель руководителя ГСК «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева. Более подробно о рисках, с которыми в настоящее время столкнулась отрасль, – в нашем материале.
Строительная отрасль демонстрирует устойчивость – Евгений Ветров, заместитель министра строительства Иркутской области
В 2026 году региональная строительная отрасль, несмотря на отставание от плановых показателей, все же демонстрирует устойчивость: ввод МКД в регионе ожидается на уровне прошлого года, а показатели ИЖС вернулись к «органическим» цифрам 2023 года.
«Сегодня девелопер — хороший финансовый советник»: Екатерина Прядко о новой реальности рынка недвижимости
«Мне не нравится лозунг «жить здесь и сейчас». Кредо девелопера «здесь и завтра». Любое развитие требует длинных горизонтов планирования. Выживают те, кто умеет смотреть на 5–10 лет вперёд, особенно сейчас, когда в экономике происходят структурные изменения», – говорит Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой». О том, как меняется психология покупателя, почему девелопер сегодня превращается в финансового советника, кто и почему покупает новостройки в Иркутске из-за рубежа, она рассказала во время круглого стола «Квадратный метр в тисках противоречий», который провели Газета «Дело» и SIA.RU.
Как в кризис не забыть о развитии Иркутска?
Когда экономика в кризисе, спрос снижается, а компании борются за выживание – время ли думать о том, как сделать город лучше, краше, удобнее? Что об этом думают иркутские девелоперы?
Иркутские девелоперы готовы к любым сценариям – Евгений Савченко, «1.618 девелопмент», о принципах ведения бизнеса в нестабильные времена
«Несмотря на экономические трудности и специфические проблемы Иркутска – неразвитую инфраструктуру, нехватку ресурсов – строительный рынок города демонстрирует устойчивость благодаря сильным девелоперам и их опыту адаптации к меняющимся условиям. И я уверен на 100%, что мы способны выстоять в любые турбулентные времена», – оптимистично заявил генеральный директор ООО «1.618 девелопмент» Евгений Савченко в ходе круглого стола «Квадратный метр в тисках противоречий». Основные тезисы его выступления – в нашем материале.
«Не просто построить комплекс, а создать экосистему» – Евгений Михалев, «Инфрест Девелопмент» о вызовах премиального сегмента
Аналитики рынка недвижимости утверждают, что сегодня на нем относительно неплохо чувствуют себя два противоположных сегмента. Один – эконом-класс, где обороты пока поддерживает семейная ипотека, а цены позволяют покрыть всю или большую часть стоимости лимитом в 6 млн рублей. Второй – премиум, который ориентирован на состоятельных покупателей. Евгений Михалёв, коммерческий директор «Инфрест Девелопмент», согласен с этой оценкой, отмечая однако, что перед премиальным сегментом стоят свои вызовы – как внешние, так и внутренние.
Из квартиры – в собственный дом. Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о ключевых трендах в секторе ИЖС
По данным Центробанка, в 2026 год индивидуальное жилищное строительство стало одним из главных драйверов ипотечного рынка: за первые пять месяцев на строительство и покупку частных домов было выдано более чем 226 млрд кредитных средств. Это примерно в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чувствуется ли этот взрывной рост на иркутском рынке ИЖС и какие тренды для него характерны, во время круглого стола «Квадратный метр в тисках противоречий» рассказал руководитель компании «ВСС Дом» Антон Кондратьев.
Не строить там, где нет спроса. Аркадий Астрахан, ГК «Вместе» – о том, как работать при сокращении господдержки
Аркадий Астрахан, сооснователь группы компаний «Вместе», признает, что строительная отрасль сегодня держится на льготной ипотеке. Однако этот инструмент постепенно сворачивается. А значит, девелоперам предстоит жесткая конкуренция за оставшихся потребителей. «Не строить там, где нет спроса» – его рецепт устойчивости. На круглом столе, посвященном рынку недвижимости, он поделился своим видением на происходящее в отрасли.
Денис Денисенко, апарт-отель «Эндемик»: «Апартаменты – это продукт, который родился в кризис»
Рынки лихорадит: депозиты теряют доходность, биржа обновляет трёхгодичные минимумы. В этой ситуации классический «бетон» снова кажется спасательным кругом. Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой», девелопера апарт-отеля «Эндемик», привлекательным инвестиционным инструментом называет сервисные апартаменты. О новом для Иркутска формате недвижимости он рассказал на круглом столе «Квадратный метр в тисках противоречий», который провели Газета Дело и SIA.RU.
Иван Готовский: «Ставим задачу сделать прорыв 2.0»
«Мы вышли на рынок, предложив Иркутску новый уровень архитектурных решений, дворов, парадных, сервисного наполнения. Сегодня это стало новой нормой. А мы теперь ставим задачу сделать прорыв 2.0», – говорит основатель, генеральный директор Группы компаний «Гордо» Иван Готовский. Мы поговорили с ним о том, как формируется девелоперское видение, можно ли сочетать объемы и качество, чем полезен опыт работы в других регионах и кто в конечном итоге формирует образ города.
«Сегодня приходится проявлять чудеса эквилибристики». Николай Кузаков, ГК «Горстрой», – о вызовах на рынке девелопмента
Ситуация в жилом строительстве требует от девелоперов выдержки, гибкости и быстрой реакции на меняющиеся обстоятельства. Но это не повод снижать планку и отказываться от развития, считает Николай Кузаков, гендиректор ГК «ГОРСТРОЙ». Как компания справляется с вызовами времени, какие планы строит и как не потерять веру в будущее, он рассказал нашему изданию.
Почему загородные поселки должен строить девелопер?
Порой складывается впечатление, что жилье за городом строят все кому не лень – и владельцы земли, желающие заработать, и строители, набившие руку на подрядах, и архитекторы. Почему загородные поселки все же должны строить профессиональнее девелоперы? Об этом рассказывает руководитель компании «ВСС Дом» Антон Кондратьев, девелопер пригородного района «Ново-Ямской».
Haval H9: джентльмен в городе и товарищ на бездорожье
Команда газеты Дело оценила автомобиль, на который пересаживаются владельцы японских внедорожников. Если вас манят берег Байкала, лес, рыбалка, вы не прочь отправиться на отдых всей семьей с палаткой и лодкой, этот опыт – для вас.
«Великий Чайный путь» – новая история: Как первый уличный фестиваль объединил культуру, гастрономию и международное сотрудничество
Два дня непрерывной программы, десятки чайных церемоний, дегустаций и мастер-классов, книжная ярмарка, интерактивная историческая карта Великого Чайного пути, масштабный квиз, в котором участвовали 25 команд, более трёх тысяч гостей. О самых ярких моментах первого уличного фестиваля «Великий Чайный путь – в обзоре Газеты Дело.
«Сытый Бабр» – кухня, креатив, коллаборация. Иркутский гастрофестиваль становится федеральным событием
Цифровая недвижимость. Как новые решения от МТС помогают девелоперам и жильцам современных новостроек
Иркутские девелоперы продолжают выводить на рынок новые проекты. Уровень ЖК растет год от года: застройщики всё чаще идут по пути цифровизации, а «умные» решения становятся нормой, а не роскошью. Какие цифровые продукты повышают привлекательность современного жилья? Что помогает управляющим компаниям автоматизировать сбор платежей и заявок? Как жильцы могут взаимодействовать с УК и соседями через мобильное приложение? Директор МТС в Иркутской области Константин Зимин рассказал о направлении «Цифровая недвижимость» подробнее.