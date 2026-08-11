Вышел в свет августовский номер Газеты Дело

Он приурочен ко Дню строителя, поэтому, главное место в нем ожидаемо занимают представители строительной отрасли и девелопмента.

Открывает номер интервью с президентом Союза строителей иркутской области Виктором Ильичевым. Какие задачи ставит Союз на ближайшее будущее, как намерен выстраивать отношения с властью и смежными организациями, а главное, как строители видят развитие Иркутска – читайте в материале с обложки.

Далее в номере: взгляд девелоперов на перспективы иркутского рынка недвижимости: своим мнением они поделились в рамках круглого стола, организованного газетой дело и порталом SIA.RU. Основатель и генеральный директор ГК «Гордо» Иван Готовский рассказал о том, где искать точки роста в кризис, зачем руководителю быть оптимистом, кто создает образ города и как в принципе формируется девелоперское мышление. Новый тест-драйв от редакции Газеты Дело – на этот раз отправились покорять бездорожье на рамном Haval H9 (спойлер: остались под большим впечатлением).

А также – важные события городской жизни, новости компаний, мнения и комментарии экспертов.

«Мы не можем жить без будущего» – Виктор Ильичев, президент Союза строителей Иркутской области Строитель – это профессия оптимистов, считает потомственный строитель, основатель одной из крупнейших в регионе группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев. Осенью 2025 года он был избран президентом Союза строителей Иркутской области. В своём первом большом интервью в новом статусе он рассказал Газете Дело, почему защищать интересы партнёров по бизнесу психологически сложнее, чем управлять собственной компанией, как отрасль выживает без федерального финансирования и почему стратегия объединения перспективнее, чем работа в одиночку.

Компания «СтройПроектСервис» продолжает расти, несмотря ни на какие экономические сложности. Что помогает ей сохранять уверенность на рынке, какие цели и задачи ставит она сегодня перед собой, нам рассказал Максим Ильговский, финансовый директор компании.

Рынок жилой недвижимости лихорадит всё сильнее. На недавнем форуме недвижимости «Движение» представители строительной отрасли получили совет: «работать и молиться». В чём сейчас находят опору иркутские девелоперы? Как реализуют текущие проекты и какие планы строят на будущее? Газета Дело провела круглый стол с участниками иркутского рынка жилой недвижимости, чтобы выяснить текущую ситуацию и узнать прогнозы. Мы записали наиболее интересные тезисы.

Многие девелоперы под давлением высоких ставок проектного финансирования и ипотечного кредитования ушли в «усушку» своих проектов. И чтобы в сложившейся ситуации остаться на рынке, причём устойчивой компанией, важно поймать баланс: с одной стороны, ответить сниженному потребительскому спросу, а с другой, не потерять качество своего продукта. А это требует от строителей по-настоящему ювелирных действий. Об этом во время круглого стола «Квадратный метр в тисках противоречий» говорила заместитель руководителя ГСК «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева. Более подробно о рисках, с которыми в настоящее время столкнулась отрасль, – в нашем материале.