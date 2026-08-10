Средняя пенсия госслужащего в РФ превысила 39 тысяч рублей

По данным Социального фонда России, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих по состоянию на 1 июля 2026 года составляет 39 536 руб., а их общая численность достигает 99,2 тыс. человек.

Работающие пенсионеры-госслужащие получают в среднем 40 601 руб., тогда как неработающие — 39 409 руб., сообщает "РИА Новости".

Это значительно выше (+46%) средней пенсии в России.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2026 года средний размер ежемесячного пенсионного обеспечения по старости в России составил 27,2 тыс. рублей в месяц. При этом работающие пенсионеры получают в среднем 24,9 тыс. рублей, а неработающие — 27,85 тыс. рублей.