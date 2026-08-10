Россияне переориентируются на безвизовые страны для быстрых поездок

По итогам совместного исследования eSIM.World и Travelata, 9 из 10 самых популярных зарубежных направлений у россиян в первом полугодии 2026 года пришлись на страны с безвизовым режимом. Самым востребованным направлением остаётся Турция, на которую приходится 52% всех бронирований организованных туров.

Китай вошёл в топ-5 направлений с долей около 5% бронирований и занял второе место по подключениям eSIM (15,6%). Таиланд стабильно удерживает около 5% продаж туров, Вьетнам вырос до 6,1% подключений eSIM (+3,4 п.п. год к году), а Грузия поднялась с 23-го на 7-е место. Исключением стали ОАЭ, которые выпали из топ-10 летних бронирований из-за сложной политической обстановки — на направление приходится лишь 1,3% продаж при среднем чеке 206 тыс. рублей.

«Мы видим растущий интерес к менее массовым направлениям, включая Грузию и Армению. Этим летом для российских туристов стала доступна Танзания благодаря запуску новой полетной программы, а увеличение количества прямых рейсов в Тунис расширило возможности для путешествий без сложной подготовки документов. По мере восстановления авиасообщения ожидаем и восстановление спроса на ОАЭ в дальнейшем», — добавил директор по маркетингу Travelata Олег Козырев.

Напомним, Китай продлил для россиян односторонний безвизовый въезд до конца 2027 года. Ранее срок действия режима истекал 31 декабря 2026 года. Режим позволяет находиться в Китае до 30 дней без оформления визы для бизнеса, туризма, посещения родственников и участия в обменных программах без ограничений по количеству поездок. Односторонний безвиз для россиян был введен 15 сентября 2025 года. Ответный жест со стороны России действовал с 1 декабря 2025 года по 14 сентября 2026 года. В мае стало известно, что пролонгация режима для граждан РФ была согласована на личной встрече президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.