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Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек

По данным Социального фонда России на 1 июля, число граждан страны, получающих пенсионные выплаты от государства, составило почти 40,5 миллиона. В эту категорию входят получатели страховых, социальных и государственных пенсий.

«На учете в системе Соцфонда числилось 40,475 млн пенсионеров», — сообщает РИА Новости.

Для сравнения: годом ранее, по состоянию на 1 июля 2025 года, количество пенсионеров составляло 40 811 900 человек.

Напомним, средняя пенсия по старости в России составляет 27,2 тыс. рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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