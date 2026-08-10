«Вывести из тени»: Хуснуллин потребовал навести порядок в найме мигрантов на стройках

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости упорядочить работу с мигрантами на строительных объектах. По его словам, необходимо вывести из «серой зоны» тех, кто трудится нелегально.

«Те, кто работает легально и платит налоги, должны быть максимально выведены в белую зону», — подчеркнул вице-премьер в интервью ТАСС.

Он отметил, что Россия не нуждается в таком количестве трудовых мигрантов, как ОАЭ, но учет дополнительных 200–300 тысяч человек давно пора организовать. Для повышения производительности труда предлагается вкладываться в технологии и малую механизацию.

«Нужно повышать производительность труда, сокращать строительный цикл, вкладываться в технологии», — уточнил Хуснуллин.

По оценке вице-премьера, дефицит кадров в российской строительной отрасли составляет примерно 200 тыс. человек.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин связывал кадровый дефицит с ужесточением миграционной политики, отмечая, что доля иностранцев в строительстве составляет около 13–15%.